FIORENTINA, Blue monday di riflessione, specie in difesa

Per la scienza è il giorno più triste dell'anno, per la Fiorentina è stato, oltre che triste, un giorno di riflessione dopo il pareggio 1-1 di domenica contro il Torino. Questo il "blue monday", il terzo lunedì di gennaio, in casa gigliata. Raffaele Palladino dovrà trovare una soluzione per risolvere i problemi che la sua squadra ha in ogni reparto. A partire dalla difesa che fino a inizio dicembre era tra le migliori due del campionato. Oggi è sempre la quarta della Serie A ma ha incassato 11 reti nelle ultime 6. L'idea potrebbe essere cambiare almeno uno dei quattro titolari fissi nel reparto arretrato inserendo Pongracic, oggetto misterioso di questa prima metà di stagione.

Problemi di leggerezza li sta vivendo anche il centrocampo gigliato che, orfano di Bove da inizio dicembre, da quando ha perso per noie fisiche anche Cataldi ha perso completamente equilibrio. Sicuramente l'ingresso di Folorunsho ha portato fisicità ma serve recuperare Cataldi e il miglior Adli, in grande difficoltà nelle ultime uscite. Infine davanti la Fiorentina è Kean dipendente. L'ex Juventus da solo ha segnato 12 reti, mentre la restante parte dell'attacco, composta da Beltran, Colpani, Gudmundsson, Beltran, Sottil, Kouame, Ikone, ne ha realizzati in totale 9. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.