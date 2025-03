Fiorentina, a giugno le decisioni sui riscatti: per tutti servono 100 milioni

L'edizione odierna de La Repubblica (Firenze), in questo periodo di stata per gli impegni delle nazionali, si concentra sulle operazioni in prestito su cui la Fiorentina dovrà prendere una decisione entro giugno. Per riscattare tutti i giocatori la Fiorentina, milione più milione meno, dovrebbe spendere circa 100 milioni di Euro. Ancora è presto, con il campionato e la Conference League in ballo, ma a breve la Fiorentina dovrà iniziare a pensare. Sicuro del riscatto è Robin Gosens (7 milioni da versare all'Union Berlino), stesso discorso per Cataldi (5 milioni alla Lazio) e probabilmente pure per Fagioli. L'ex Juventus è arrivato con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione ad una coppa europea, fissato a 16 milioni.

La Fiorentina però può, e sembra intenzionata a farlo, riscattarlo in ogni momento anche senza il raggiungimento del risultato sportivo. Da valutare con attenzione, poi, sia Adli che Folorunsho: diciotto milioni in due. In bilico sono soprattutto Zaniolo e Colpani. I loro riscatti (27 milioni totali) sono legati al raggiungimento di almeno il 60% delle presenze totali e per ora stanno avendo entrambi difficoltà. Infine i casi più particolari sono quelli di Gudmundsson, prestito oneroso da 8 milioni e diritto (legato a più condizioni) intorno ai 20 milioni, e De Gea, operazione a zero ma con ingaggio che raddoppierebbe a 2,4 milioni nel caso i viola decidessero di prolungarlo di un ulteriore anno.