FIORENTINA, A Cagliari per vincere e blindare l'Europa

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, Vincenzo Italiano sta cercando di far arrivare i suoi ragazzi con la testa e lo spirito giusto alla sfida contro il Cagliari. Indubbiamente al Viola Park già si sta pensando alla finale di Atene, ma la trasferta della Unipol Domus Arena è un match importante che può garantire, in caso di vittoria, l'Europa ai viola. Per blindare il pass europeo tramite il campionato ai viola occorrono due punti. Dunque la vittoria di Cagliari consentirebbe di non guardare i risultati altrui nel corso del weekend e di far diventare il recupero contro l'Atalanta quasi come un'amichevole di fine stagione. Le avversarie in questa corsa all'ottavo posto dei gigliati sono Napoli, che con punto verrebbe aritmeticamente superato, e Torino che sfiderà domenica alle 18:00 un Atalanta reduce dalla finale di Europa League.

Per quanto riguarda la formazione, contro il Cagliari dovrebbe affidarsi ad un mix di titoalri e seconde linee, con un occhio, in modo particolare per i calciatori più fragili fisicamente, al 29 maggio.