FIORENTINA, 132 partite in 811 giorni: è record italiano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta l'edizione odierna del quotidiano La Nazione, la Fiorentina di Rocco Commisso ha stabilito un nuovo record per il calcio italiano. Si tratta del maggior numero di partite giocate in più annate consecutive, con la gara di Genova sono 132 in 811 giorni. Con la sfida di recupero a Bergamo la scorsa stagione la formazione viola aveva comunque già battuto un record italiano, ovvero quello del maggior numero di gare disputate in due stagioni di seguito (118). In entrambi i casi il precedente record apparteneva all'Inter che aveva disputaton 132 gare in 822 giorni.