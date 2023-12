FIORE-PARMA, Ultime di formazione: chance per Nzola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Nazione fa un punto sulle scelte di formazione per Fiorentina e Parma in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Pecchia arriverà al Franchi dopo aver battuto prima il Bari e poi il Lecce, e sta vivendo una grande stagione con sole due sconfitte subite da agosto. Si presenterà con un 4-2-3-1 ormai collaudato, capace di segnare 36 gol in stagione.

L’incertezza riguarda il febbricitante Benedyczak, che dovrebbe però comporre il tridente con Partipilo e Sohm alle spalle di Bonny. Per quanto riguarda la Fiorentina, ci sarà discreto turnover. In porta dovrebbe trovare posto Christensen, in difesa chance per Pierozzi a destra, con Parisi che tornerà a sinistra. Con Quarta potrebbe esserci Mina come contro il Genk. A centrocampo spazio a Maxime Lopez e Mandragora, mentre in attacco sarà data una chance a Nzola. Alle sue spalle Barak e a sinistra probabilmente Brekalo.