FIO-INT, Barone vs Marotta: quante tensioni

© foto di Federico De Luca

Tuttosport inquadra Fiorentina-Inter di stasera come anche una sfida tra due dirigenze che si sono mal sopportate negli ultimi anni: al centro di tutto le numerose frecciate lanciate da Rocco Commisso e Joe Barone verso la gestione economica di alcuni club italiani. Scrive il quotidiano: "Con l’Inter la scintilla è nata durante l’emergenza Covid quando la Figc, nel corso della stagione 2020-21, concesse alle società di Serie A una deroga sulla tempistica dei controlli della Covisoc sul pagamento di stipendi e imposte. I nerazzurri erano in difficoltà in quel periodo, ma la richiesta partì dall’assemblea di Via Rosellini con un voto all’unanimità. Da quel momento, però, la Fiorentina è tornata sistematicamente ad attaccare l’Inter. Non sono mancate discussioni accese tra Barone e Beppe Marotta durante le riunioni di Lega".

Da allora altre scaramucce più o meno pesanti in numerosi consigli di Lega, con i due club che hanno preso posizioni differenti su temi come indici di liquidità e diritti Tv. La tensione è esplosa definitivamente a ottobre dello scorso anno, in occasione della gara d'andata tra Fiorentina ed Inter: "Complici alcune decisioni arbitrali non condivise dai viola, gli animi si sono surriscaldati negli spogliatoi a fine partita. L’Inter ha accusato Commisso e Barone di comportamenti sopra le righe nelle proteste. La Fiorentina ha negato tutto". Tra Marotta e soci e la dirigenza Commisso non corre quindi buon sangue, sarà per questo interessante seguire stasera anche i movimenti in tribuna.