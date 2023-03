FIO.FEM., Aronsson: "Clima ostile e offese in spogliatoio"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Tra le notizie che hanno fatto più parlare nella giornata di ieri ci sono le parole di Ronja Aronsson, difensore svedese che da gennaio a giugno 2022 ha giocato con la Fiorentina Femminile. Il Corriere Fiorentino è tornato sulle accuse di Aronsson, che in un podcast a cui ha partecipato in Svezia ha descritto l'ambiente della Fiorentina come ostile. «La prima parola che ho imparato in italiano è stata “troia". Dopo ho imparato le altre offese». «Se sbagliavi qualcosa, un dribbling o un cross ti urlavano “porca troia”» ha aggiunto Aronsson

Ieri mattina, la calciatrice ha addrizzato il tiro delle sue dichiarazione, spiegando che in realtà era stata tradotta male l’espressione tutta italiana «porca troia», e che non era un’offesa indirizzata a lei. «A Firenze mi sono confrontata con tanti cambiamenti e uno di questi è stato la lingua dal momento che non capivo una parola. Adesso — ha scritto — ho capito che si usa quell’espressione quando qualcosa non va nel modo desiderato. Anche se ho sperimentato l’energia negativa che si respirava nel club, nessuno mi ha offeso direttamente e mi spiace per il malinteso». Nel corso dell’intervista ha poi svelato che a Firenze «ci dicevano che eravamo troppo grasse ed era per questo che perdevamo le partite. Nello spogliatoio c’erano ragazze in lacrime».

.