FIO-CAG, Un solo dubbio in difesa. Italiano: due obiettivi

© foto di Federico De Luca 2023

Il Corriere dello Sport dedica un articolo al reparto difensivo della Fiorentina. Biraghi nonostante non sia in perfette condizioni, dato l'infortunio alla caviglia, è comunque convocato, anche se destinato a sedersi in panchina. Con Dodo e Pierozzi ai box e il capitano non al meglio, Kayode e Parisi saranno chiamati agli straordinari. Milenkovic è sicuro di una maglia da titolare, il dubbio in difesa riguarda l'altro centrale. Ranieri, lasciato a riposo in Ciociaria, sembra in vantaggio rispetto a Martinez Quarta.

Sono due gli obiettivi di mister Vincenzo Italiano in vista della gara di questa sera contro il Cagliari: tenere la porta inviolata per la prima volta in casa anche in campionato e, soprattutto, centrare un clean sheet che in Serie A al Franchi manca dal 14 maggio.