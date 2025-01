FERRARA, Quanta crisi: ora si misura la forza del club

FirenzeViola.it

Nel suo consueto fondo post-partita, Benedetto Ferrara analizza sulle pagine de La Nazione il momento della Fiorentina alla luce del pareggio con il Torino. Come evidenza la prima firma, la Fiorentina è all'interno di una profonda crisi. Due punti in sei partite, dall'illusione al tracollo mentale, un punto preso dopo più di mezza partita in superiorità numerica contro un avversario che onestamente non è certo un top team. Nessuna reazione, cambi discutibili, giocatori trasparenti, ripartenze improbabili, perché se proprio ci tieni a stare al passo con le mode del pallone almeno prima impara come si fa.

Non sono servite le alzate di voce della società, i presunti chiarimenti nello spogliatoio, e poi la difesa a 4 e il centrocampo a 3. Questa è una crisi di identità. Forse davvero la Fiorentina pensava di essere grande e si è smarrita quando ha capito che le cose non stavano cosi? E' adesso che si misureranno la forza della società, le capacità di un allenatore, il carattere dei giocatori. Fuori orgoglio.