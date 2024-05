FERRARA, Nessuno rivuole la Conference: ecco perché

FirenzeViola.it

Questo il pensiero del giornalista Benedetto Ferrara, su La Nazione, a proposito del 3-2 rifilato dalla Fiorentina al Cagliari: “Lasciamo perdere questa partita. Roba da fine stagione che però vale tre punti per una Conference che, in questo momento, nessuno vorrebbe rifare. Non perché l’Europa non ci faccia gola. Anzi. Il problema è che una terza volta significherebbe che ad Atene non ci sarebbe niente da festeggiare. […] Non nascondiamocelo, la testa di tutti era già volata in Grecia. E non è certo Cagliari che ci fa capire le condizioni mentali della squadra di Italiano. […] Ad Atene sarà una battaglia vera”.