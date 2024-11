FERRARA, Il gruppo non ha voglia di perdere il sorriso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Anche Benedetto Ferrara, nel suo consueto spazio editoriale del lunedì sulle pagine de La Nazione, si sofferma a commentare il successo per 3-1 conseguito dalla Fiorentina sul Verona ieri. Ecco una parte del suo fondo odierno: "Balla Moise, balla. Firenze balla con te, con le vertigini per una classifica da paura. Che emozione ritrovare un centravanti che offre la profondità a una squadra pratica. Un calcio pragmatico, un mutamento di filosofia del suo allenatore, che ha costruito una Fiorentina capace di sfruttare ciò che ha a disposizione.

A partire da un attaccante felice per aver trovato casa e con quella il gusto del gol. Questa partita avrebbe potuto generare ansie da prestazione. Invece no. Sì, c'è un centravanti implacabile. Ma queste vertigini sono anche figlie di un gruppo che non ha voglia di perdere il sorriso".