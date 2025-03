Ferrara: "Il caso coreografia è risolto". Poi dice la sua sulla clausola di Kean

Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione scherza ancora sulla coreografia di Fiorentina-Juventus che tanto ha fatto discutere: "Il caso è risolto. La coreografia originale era “Juve perda”. Un refuso, un errore tipografico, insomma. Lo ha detto Piero Pelù durante il Pepito day. Una battuta non male, noi fiorentini siamo così. E sappiamo riempirci la vita anche durante le soste del campionato". Il riferimento del giornalista è al Pepito Day che ci ha riportati indietro nel tempo tra Mario Gomez, la zampa d'oca e il Pek, Pizarro, sempre uguale in mezzo al campo.

"E poi? Poi c’è lui: Moise. In viola, e anche in azzurro. L’Italia vista in Germania aveva solo il suo nome. E’ così, orgoglio a mille. E allora ecco che sbuca all’improvviso un film del terrore. Qualcuno lo intitola “La clausola”. Ma credete davvero che sia questo il problema? E dai, se un giocatore vuole andar via se ne va comunque. Se vuoi tenerlo il problema non è la clausola fissata a 52 milioni di euro. Kean è ancora giovane e per qualsiasi società italiana è impossibile concorrere con i soldi della Premier. E’ come presentarsi al gran premio di MotoGp in sella a un Garellino 50".