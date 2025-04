Ferrara ha fiducia: "Addio al tabù piccole. E adesso Rolando fa il Ronaldo"

Anche Benedetto Ferrara, sulle pagine odierne de La Nazione, si sofferma nel suo classico editoriale del lunedì sulla prestazione della Fiorentina, vittoriosa ieri contro l'Empoli e sempre in corsa per un posto in Europa: "Sei punti senza Moise non sono poca cosa. Anzi. E il tabù con le “piccole” va ko. Altra buona notizia. Il gioco? Pretenderlo a fine stagione è troppo, adesso conta solo il risultato. Prendiamoci quello e diciamo che per un tempo (il primo) Palladino ha trovato il piano b: senza Kean non si gioca come se ci fosse Kean. Certi errori di filosofia calcistica è bene non ripeterli e per un tempo, appunto, Gud & Co. hanno cercato idee alternative. E poi c’è il momento magico di Ronaldo Mandragora.

Sì, non è un refuso. Ma che gol ha fatto il vero vice Kean. Pazzesco. E questa è la riscossa di quello che potremmo definire il ragazzo qualunque, non perché non abbia qualità ma perché per i modi da bravo ragazzo non è uno che si prende i titoloni. E invece da un bel po’ Mandrake i titoli se li merita tutti. Gol, assist e prodezze. Bravo lui e brava Fiorentina a reagire all’assenza dei suoi uomini decisivi. E adesso il cuore vola in Andalusia