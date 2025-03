Fagioli, prima da ex contro la Juventus sulle orme di Moise Kean

Il quotidiano torinese TuttoSport ha focalizzato la sua attenzione su Nicolò Fagioli. Il mediano piacentino è uno dei più attesi oggi pomeriggio al Franchi visto il suo passaggio nell'ultima sessione di mercato dal Piemonte a Firenze. L'ex Juventus, che oggi affronterà la sua vecchia squadra per la prima volta, questo gennaio ha scelto di vestire la maglia viola per rilanciarsi dopo un ultimo periodo molto complicato in bianconero. La scelta di venire alla Fiorentina aveva sottolineato in conferenza stampa è legata anche a Moise Kean. Il suo ex compagno di squadra in viola è rinato in pochi mesi arrivando a segnare 20 gol tra tutte le competizioni, e lui sogna di diventare protagonista proprio come il centravanti azzurro.

Fagioli dovrebbe scendere in campo dal primo minuto anche questo pomeriggio contro la Juventus. Per il regista classe 2001 si tratterebbe della terza partita consecutiva da titolare dopo Napoli e Panathinaikos. Che giochi dall'inizio o a gara in corso quella contro la Juventus per lui non sarà mai una gara come le altre. "Sarà una partita emozionante, ho tanti amici in bianconero cui voglio bene" aveva detto nel post partita giovedì sera ma l'obiettivo è quello di farsi rimpiangere.