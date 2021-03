EYSSERIC, È l'uomo della provvidenza della stagione

La Nazione, in edicola stamane, incorona Valentin Eysseric come uomo della provvidenza viola di questo campionato. Era un calciatore - si legge - che pensavamo scomparso nel continente viola. Un trequartista lunare e impalpabile, che gli allenatori avevano collocato nella riserva indiana, prima che Prandelli lo riscoprisse rilanciandolo in questa strana primavera viola. Non è la prima volta che capita una cosa simile, anche Maurilio Prini, da Pontassieve, unico vincitore fiorentino doc dello scudetto 1955/56.