EX VIOLA, Castrovilli: oggi l'incontro con la Lazio

Ci potrebbe essere la Lazio nel futuro di Gaetano Castrovilli. Il Corriere dello Sport, che titola 'Lazio, Castrovilli in arrivo', ne è abbastanza certo. Sarà l'ex Fiorentina, 27 anni, svincolato da inizio luglio, a essere il nuovo rinforzo per Baroni. Dopo due stagioni da incubo e due interventi chirurgici al ginocchio, dopo una precarietà fisica che gli ha fatto saltare l'ultimo trasferimento (al Bournemouth nell'agosto scorso) Castro potrebbe ripartire da Baroni, che vuole una mezzala di inserimento e di costruzione per aggiungere qualità al centrocampo, orfano dei colpi di Luis Alberto e delle geometrie di Kamada.

Fabiani ci sta pensando. Oggi l’appuntamento con Alessandro Lucci, il suo manager. Si può prendere a costo zero e riempire un’altra casella mancante. Mai come in questo caso le visite mediche, saranno importanti.