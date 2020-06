EX PRES. TOSCANA, Ci vuole una 'Grande Firenze'

In merito al progetto della 'Grande Firenze', La Nazione ha intervistato l'ex governatore della Toscana Vannino Chiti, che al quotidiano confessa: "Se ne parla anche da prima del mio governo. Ma la governance allargata dei territori, legata allo sviluppo urbanistico ed economico non è mai decollata. Siamo fermi ai confini ottocenteschi". Sulle grandi opere dice: "Non riusciamo a fare una nuova pista per l’aeroporto di Peretola, anche in questo caso ostaggi di comitati e sindaci. E già si profila all’orizzonte il problema di dove costruire un nuovo stadio…". Cosa fare allora? "Resta la volontà dei sindaci. In questo momento bisogna selezionare gli interventi più utili e funzionali. Il consenso dei sindaci è fondamentale. Ecco perché spero che questo tavolo rilanciato sia dal sindaco Nardella che dalla sindaca di Empoli Barnini ci sia. Serve convergenza sugli obiettivi comuni e spero che anche la Regione Toscana, che presto sarà rinnovata, possa farne parte".