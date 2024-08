EX OBIETTIVI, Su Musso interesse dell'Atletico Madrid

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione in casa Atalanta partendo dal tema portiere. Visto che a Bergamo ormai il posto da titolare se lo è guadagnato Carnesecchi, in uscita dal club orobico c'è Juan Musso. Sul portiere argentino, spesso accostato anche alla Fiorentina in questa sessione di mercato prima dello sbarco a Firenze di De Gea, ci sarebbe l'Atletico Madrid che alla ricerca di un sostituto di Oblak.

Il calciatore, che è stato regolarmente convocato per la sfida contro il Torino, ha dato il suo benestare al trasferimento. Le due società adesso stanno trattando per definire i termini dell'affare che potrebbe chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare anche obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Per quanto riguarda i sostituti 4 sono i nomi sulla lista del club orobico: Marco Silvestri dell’Udinese, l'ex Roma Rui Patricio, Lorenzo Montipò del Verona e Andrea Consigli del Sassuolo.