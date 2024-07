EX OBIETTIVI, Su Laurienté due club di A e il Fenerbahçe

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra gli ex obiettivi viola che quest'anno è retrocesso con il Sassuolo c'è anche Armand Laurienté che, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe presto salutare la società neroverde. Il direttore generale Carnevali, infatti, vorrebbe presto vendere il francese, ex obiettivo della Fiorentina.

Sul giocatore ci sono Torino e Parma, anche se per il momento l'offerta più allettante è arrivata dal Fenerbahçe di Josè Mourinho. Vedremo dunque se resterà in Serie A o se approderà in un altro campionato, ma è quasi certo che Laurienté lascerà il Sassuolo, al pari di molti altri compagni di squadra.