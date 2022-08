EX OBIETTIVI, Schuurs sceglie il Torino: oggi in Italia

"Torino, il giorno di Schuurs", titola Tuttosport. I granata chiudono per il difensore proveniente dall'Ajax, giocatore che era finito anche nel mirino della Fiorentina, che lo aveva adocchiato come sostituto di Nikola Milenkovic prima che il serbo rinnovasse il contratto coi viola: oggi sarà a Torino per le visite mediche. Perr Schuurs arriverà a Torino nel primo pomeriggio, dopo che la società granata ha definito tutti i dettagli con l’Ajax per un’operazione da 13 milioni (9,5 più 3,5 di bonus) oltre al 15 per cento su un’eventuale cessione futura del giocatore classe '99, il cui contratto ha durata quadriennale.