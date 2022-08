EX OBIETTIVI, La Juve pensa a Milik e Arnautovic

Qualche intoppo nella trattativa tra Depay e il Barcellona per la risoluzione del contratto: l'olandese è in pressing per chiudere la pratica in tempi rapidi, ma i blaugrana sembrano avere un po' meno fretta da quando il Chelsea ha messo gli occhi su Aubameyang. Per questo motivo, spiega l'edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri hanno iniziato a vagliare con maggiore interesse le possibili alternative all'ex United: Arnautovic resta un nome molto gradito alla dirigenza e ad Allegri, così come Milik, che difficilmente però il Marsiglia libererebbe senza obblighi di riscatto. In lista resistono anche Belotti, che preferirebbe però ripartire dalla Roma, e Luis Muriel, per il quale l'Atalanta non abbassa le pretese.