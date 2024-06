EX OBIETTIVI, L'Inter ne sacrifica 10 per arrivare a GUD

FirenzeViola.it

Dopo il mancato approdo in maglia viola nel mercato di gennaio, Albert Gudmundsson potrebbe essere uno dei primi rinforzi dell’Inter, attualmente capolista. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il fantasista islandese sarebbe pronto a lasciare il Genoa e la società non avrebbe problemi a cederlo.

Tuttavia, come accaduto a gennaio, il club ligure cercherà di ottenere almeno 35 milioni di euro per il suo gioiello, una cifra che l'Inter di Simone Inzaghi sta cercando di soddisfare autofinanziandosi attraverso 10 cessioni. Tra queste non ci sarà quella di Valentin Carboni, obiettivo della Fiorentina, che come riporta il quotidiano, dopo il rientro dalla Copa America, o rimarrà all'Inter o sarà ceduto ma solo con la formula del prestito.