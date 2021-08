ESTERNO, Quattro i profili sondati. Berardi...

Il Corriere dello Sport, questa mattina in edicola, parla anche di coloro che potrebbero arrivare per il ruolo di esterno. Italiano vorrebbe cinque esterni e per ora ne ha quattroo. Sulla lista dei dirigenti viola ci sono Riccardo Orsolini del Bologna, Gonzalo Plata dello Sporting Lisbona e Domenico Berardi, per cui il Sassuolo dice però di non aver ricevuto ancora nessuna offerta.