ERIKSSON, Il ricordo: "Baggio la sua croce e la sua delizia"

All'interno delle pagine del Corriere Fiorentino, il giornalista fiorentino David Guetta ricorda gli anni in viola di Sven-Goran Eriksson, scomparso ieri all'età di 76 anni: "Innovativo negli Anni 80, quando cambiare sembrava un esercizio da acrobati del calcio. Il presidente Pier Cesare Baretti ha condotto sotto traccia una trattativa che sembrava impossibile, gli unici ad essere informati sono i Pontello, che danno il benestare, e nell’estate del 1987 Svennis, come già lo chiamano tutti, arriva a Firenze. L’impatto è felice, il super tifoso Mario Ciuffi gli cinge al collo la sciarpa viola, lui frequenta il Bar Marisa davanti allo stadio e si diverte molto alle corrosive battute dei fiorentini, più acute e anche più cattive di quelle dei romanisti a cui era abituato, non se la prende troppo se lo toccano da vicino.

Sul rapporto con Baggio: "È la sua croce e la sua delizia. Non lo vede da seconda punta, perché gli piace partire lontano dalla porta, non lo vede da centrocampista, perché non va mai in copertura. Eriksson non gradisce e lo vorrebbe cedere, o almeno dare in prestito, magari alla Sampdoria di Vialli e Mancini. La società si oppone e il campionato va avanti tra alti e bassi, senza la qualificazione europea. In estate parte Diaz e arriva Borgonovo, nasce la magnifica B2, che alla fine segnerà complessivamente 29 reti".

Sull'addio: "Dopo il secondo anno sarebbe il momento buono per il prolungamento del contratto biennale, Svennis sarebbe d’accordo, ama Firenze e non se ne vorrebbe andare, ma i Pontello rimandano di settimana in settimana. Alla fine, verso febbraio, Eriksson capisce che il suo tempo a Firenze è finito. Va via da signore, salutando tutti con stile, dai dirigenti ai magazzinieri e lasciando un gran bel ricordo che non si è mai scolorito nelle tante volte in cui ha affrontato da avversario la Fiorentina".