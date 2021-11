EMPOLI, Meteo pessimo ma atmosfera calda oggi

Come spiega questa mattina l'edizione de La Repubblica Firenze, in vista del derby di oggi pomeriggio l’atmosfera a Empoli è calda, nonostante pioggia e vento. Se non sarà tutto esaurito, ci si andrà vicino. La partita è molto sentita e già sui social sono partiti i primi sfottò, tra chi “rimprovera” Farinata degli Uberti di aver salvato Firenze proprio a Empoli, e chi spera in uno sgambetto, sebbene i favori del pronostico siano viola. La formazione dell’Empoli rimane un punto interrogativo, anche se i giocatori si sono ripresi dal virus intestinale di Verona. Dovrebbe tornare Ricci dal primo minuto assieme a Zurkowski, mentre Bajrami scalpita e potrebbe essere una sorpresa in avanti. In attacco sicuro Pinamonti, può affiancare Di Francesco o Cutrone, altro ex della partita.