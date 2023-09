EDERSON, Domenica può cambiare la nostra stagione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista dell'Atalanta Ederson ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato anche della gara di domenica al Franchi contro la Fiorentina: "Partita tosta, come sempre contro di loro. Ma può cambiare il nostro inizio di stagione: una bene, una male, una bene. Due bene di fila, per forza".

Il brasiliano ha quindi messo in chiaro che domenica la Dea arriverà al Franchi per fare risultato, mentre la Fiorentina farà di tutto per far contenti i propri tifosi. La sfida promette bene.