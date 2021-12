DV9, Volontà di cederlo a gennaio si sta affievolendo

Dusan Vlahovic è destinato a diventare uno dei calciatori più ricercati nel mercato internazionale, se non il più ambito. Su di lui si sono mossi molti club di Premier, oltre a Bayern Monaco, PSG, Real Madrid e Juventus, alle prese però con ben altri problemi. L'asta sarà inevitabile fin da gennaio, anche perché i recenti colloqui tra Barone e Ristic sono sfociati nel muro contro muro, con l'entourage del giocatore che chiede 6 milioni netti a stagione più 5 di commissione per la firma. La volontà di cederlo a gennaio però si sta affievolendo e solo un'offerta da 80 milioni come quella dell'Arsenal sarebbe presa in considerazione.

Per quanto concerne gli altri obiettivi, i viola hanno praticamente raggiunto l'accordo con il Lille per Ikone e potrebbe arrivare Borja Mayoral. Rimasta fredda la pista Berardi per una valutazione superiore a 30 milioni da parte del Sassuolo. Nel futuro invece, c'è la possibilità che sia Scamacca a sostituire Vlahovic. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.