DV9, Sarà finanziato da cessione di De Ligt in estate

La Juventus che sta per definire il colpo Dusan Vlahovic dalla Fiorentina ha messo in conto un investimento extralarge, per regalarsi il centravanti serbo. Una spesa complessiva da circa 130 milioni di euro considerando cartellino e ingaggio del giocatore per i prossimi 5 anni, spiega la Repubblica. Un maxi investimento che, per il quotidiano, sarà finanziato la prossima estate da una cessione eccellente. Che potrebbe essere quella di Matthijs de Ligt per due ragioni: la prima riguarda la sua caratura internazionale e il prezzo da circa 80 milioni di euro. La seconda è tecnica: per Allegri non è insostituibile. In tal senso la Juventus si starebbe già portando avanti cercando di convincere Antonio Rudiger, in scadenza col Chelsea, e lavorando su Alessio Romagnoli, a fine contratto col Milan.