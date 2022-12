DUNCAN, Possibile prestito a gennaio: la situazione

I numeri di Alfred Duncan con la maglia della Fiorentina, con il passare del tempo, sono diventati sempre più complicati. Quest'anno l'ex Sassuolo ha collezionato solamente 9 presenze per appena 280 minuti disputati in campionato e 3 presenze per 117 minuti in Conference League con tre sole partite da titolare complessivamente. Di conseguenza, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'idea che possa salutare la Fiorentina a gennaio c'è. Empoli, Cremonese e Spezia lo accoglierebbero volentieri fino alla fine del campionato. Lo stesso giocatore, prima di prendere definitive scelte, vorrà capire se ci sono le possibilità di ritagliarsi un ruolo da protagonista in maglia viola.