DUNCAN, Oggi passa al Cagliari: i dettagli dell'affare

È il giorno di Alfred Duncan al Cagliari. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, il centrocampista ghanese oggi svolgerà le visite mediche a Villa Stuart, a Roma, e domani è in programma il primo allenamento con i nuovi compagni. Duncan se ne va in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro in un'operazione che garantisce ai viola di recuperare quasi tutto l’investimento di dodici mesi fa.