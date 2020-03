DUNCAN, Macina chilometri sulla cyclette

Il Corriere dello Sport - Stadio parla di Alfred Duncan e delle sue giornate in quarantena. Il centrocampista ex Sassuolo segue le indicazioni date dallo staff di Iachini e ci ha aggiunto una fiammante cyclette da casa, come documentano i social. Segno evidente che Duncan vuole farsi trovare pronto e che è super motivato. Con lui in campo la Fiorentina ha vinto contro la Sampdoria e pareggiato con Milan e Udinese. In sole tre partite un risultato pratico evidente, che dimostra una cosa: con Duncan in campo, il centrocampo della Fiorentina è più solido.