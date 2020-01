Sulle pagine del Corriere dello Sport si fa il punto sulla trattativa per Duncan. I viola puntano a chiudere l'operazione prima del weekend. Restano fitti i contatti col Sassuolo per il centrocampista, priorità del mercato. Servirà almeno un investimento da 14 milioni. Il club nero-verde si è rassegnato a cederlo e cercherà da ora in poi di strappare le migliori condizioni.