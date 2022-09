DUNCAN, Ancora ai box: fuori anche giovedì sera

Dopo il giorno di riposo dopo la partita di sabato contro la Juventus, ieri la squadra di Vincenzo Italiano è tornata ad allenarsi in vista della sfida di giovedì contro l'RFS, valida per il primo turno di Conference League. Il tecnico deve fare i conti con le notizie che arrivano dall’infermeria: Nico Gonzalez è reduce da alcuni fastidi al tallone, ma ieri si è allenato con i compagni: segnali positivi dunque. Restano da monitorare le condizioni di Milenkovic e Duncan. Il primo ha accusato una lesione di basso grado all'adduttore, mentre il secondo è alle prese con un infortunio muscolare che ormai lo sta condizionando da diversi giorni e ieri ha svolto un lavoro personalizzato quindi probabilmente non sarà a disposizione per la prima partita del girone di Conference. Questo quanto si legge sulle pagine de La Nazione.