DUNCAN, A Ibizia con il preparatore per il pre-ritiro

Come riportato da La Gazzetta dello Sport c’è chi si porta il lavoro a casa e chi se lo porta a Ibiza. Non sono pochi i calciatori che anche in vacanza vogliono andare oltre il classico programma di mantenimento consegnato dalle rispettive società alla conclusione della stagione. E così, durante il soggiorno a Ibiza, alcuni di loro vengono seguiti da un preparatore personale. Alfred Duncan lavora da tempo con Alex Frustaci, apprezzato personal trainer che ha la sede a Rozzano e passa qualche settimana estiva a Ibiza per seguire la fase di pre-ritiro di alcuni giocatori della Serie A (oltre al centrocampista della Fiorentina ci sono anche l'ex viola Ceccherini del Verona, Viola del Bologna e Vergani della Salernitana).