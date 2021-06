DRAGOWSKI, Parte con 12 milioni. Le alternative...

In casa Fiorentina è caldo il capitolo portieri. Secondo La Nazione, Dragowski dovrebbe partire se qualcuno porterà 12 milioni: in coda ci sono Borussia Dortmund, Lazio e soprattutto Atalanta. Detto questo, la Fiorentina sembra aver già deciso su chi puntare per l’eventuale dopo-Drago: Silvestri (Verona) ha staccato Cragno (Cagliari), che rimane la scelta alternativa e Ospina (Napoli).