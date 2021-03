DRAGOWSKI, Ibrahimovic e Sousa nel mirino

Alla barba non vuole dare un taglio, all'amarezza invece sì. Il Corriere dello Sport - Stadio parla di Bartolomiej Dragowski e del suo momento. Contro il Milan vorrà superarsi per almeno due motivi: fermare Zlatan Ibrahimovic e dimenticare la delusione della mancata convocazione in Nazionale. Le difficoltà al Franchi certo non mancheranno, ma alla 80esima partita in Serie A vuole convincere Paulo Sousa di aver sbagliato a non chiamarlo con la Polonia per le qualificazioni ai Mondiali 2022 a differenza di Szczesny, Skorupski e Fabianski .