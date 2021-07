DORSCH, Lui, Sensi e Torreira le piste a centrocampo

Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, per il prossimo colpo della Fiorentina i tempi non saranno così brevi come per Nico Gonzalez. La società viola sta valutando vari profili, tra cui quello di Niklas Dorsch, classe '98 protagonista in Belgio nell'ultimo anno e con una valutazione di 10 milioni. Da monitorare nello stesso ruolo anche le piste Sensi e Torreira.