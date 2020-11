DONADEL, Torna con Prandelli. Suggerito dai dirigenti

Spazio anche al ritorno del connubio tra Cesare Prandelli e Marco Donadel sui quotidiani di stamani. Da martedì infatti l'ex centrocampista ha lasciato la guida della Fiorentina U17 (come anticipato da FV) per entrare nello staff del nuovo allenatore con il ruolo di collaboratore tecnico. Un suggerimento, scrivono in coro La Nazione ed il Corriere Fiorentino, arrivato sì dai corridoi societari, ma immediatamente accolta con entusiasmo da Prandelli, che non ci ha pensato su due volte.