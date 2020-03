DOMENICI, Stadio viola? Campi e Firenze si alleino

Il Corriere Fiorentino ha intervistato l'ex sindaco di Firenze Leonardo Domenici per parlare della questione stadio. "Rompo il silenzio solo per amore della Fiorentina", dice al quotidiano al quale spiega che l'addio di Commisso alla Mercafir non è necessariamente un male perché considera Campi Bisenzio l'ipotesi migliore per lo stadio allo stato delle cose attuali. Il motivo è che con la Città Metropolitana cambia tutto, e Nardella e Fossi (sindaci di Firenze e Campi) dovrebbero fare in modo di dare vita a una società di scopo che possa aiutare nella realizzazione del nuovo stadio. Poi parla della questione restyling: "Il punto è che tipo di progetto associo alla Fiorentina. Col Franchi non c'è cambio di dimensione, resti quello che sei".