DOMENECH, Torna in panchina. Il gagliardetto ACF...

Raymond Domenech è pronto a tornare ad allenare. Come riporta La Gazzetta dello Sport per lui è pronta la panchina del Nantes dopo anni passati come opinionista polemico in tv. Il quotidiano parla poi del suo rapporto con l'Italia: con i migliori amici di origine italiana, da giovane andava in vacanza a Rimini al volante di una Fiat 850, con il gagliardetto della Fiorentina appeso al retrovisore. Ma in carriera il francese ha quasi sempre sbattuto contro gli Azzurri.