DODO, Ultime ore e poi sarà gigliato: il punto

Le prossime ore saranno quelle di Dodò e il mercato della Fiorentina piazzerà il quarto colpo in entrata. Come sottolinea La Nazione, l'esterno brasiliano è stato di fatto ufficializzato da Italiano, si sottoporrà alle visite mediche a stretto giro di posta (tra domani e martedì) e raggiungerà la squadra a Moena. Si chiuderà così la prima fase del mercato viola, con la società che si concentrerà anche sulle uscite di quei calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di mister Italiano.