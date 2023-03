DODO, Turno di riposo per lui? Venuti si scalda

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come riportato dal Corriere Fiorentino se in difesa contro il Lecce si rivedranno Igor e Biraghi, non è da escludere un turno di riposo per Dodò e, in quel caso, sarebbe Venuti a partire dall’inizio. In mezzo al campo invece straordinari per Amrabat e Mandragora, con Barak al posto di Bonaventura. Il dubbio più grande, però, sta davanti. Cabral infatti è tornato dalla Turchia particolarmente stanco e, quindi, non è da escludere una nuova chance per Jovic. Italiano deciderà stamattina. Guardando negli occhi i suoi, per capire chi è pronto ad un altro, durissimo sforzo