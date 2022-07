DODÔ, Solo questione di ore: presto sarà a Moena

Come spiega questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, manca soltanto Dodo per completare il poker di acquisti “promesso” prima e consegnato poi a Italiano in perfetta coincidenza di tempi con la partenza per il ritiro di Moena: questioni burocratiche-organizzative, chiamiamole così, ma l’arrivo dell’esterno destro è questione solo di ore e di completamento di tutti i documenti necessari. Il fine settimana paradossalmente aiuterà a mettere insieme ciò che serve, poi Dodo sarà pronto per fare quello che hanno fatto Mandragora, Gollini e Jovic in questi giorni e seguirli infine in Val di Fassa: in attesa che la Fiorentina liberi un posto da extracomunitario (Pulgar l’indiziato numero uno), il placet dello Shakhtar consentirà al brasiliano intanto di allenarsi con i compagni in ritiro.