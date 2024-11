DODO, Palladino mi ha migliorato. La promessa con Kean...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dodò ha raccontato la sua evoluzione tattica a "My Skills" su Dazn, spiegando come sia passato da esterno alto a terzino destro, un ruolo che lo esprime meglio. Il brasiliano ha lodato l’approccio di Palladino, che lo ha spinto a migliorare nelle combinazioni di gioco e nei passaggi corti. Tra gli avversari più temibili, ha indicato Leao, per la sua velocità devastante. Infine, il terzino ha scherzato sulla scommessa con Kean: se raggiungerà gli 8 assist stagionali, si regalerà una vacanza. A riportalo è il Corriere Fiorentino.