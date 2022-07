DODÔ, Intanto va in Brasile. Torna entro mercoledì

Erick Pulgar è il primo indiziato per liberare un posto da extracomunitario per Dodo. Sul conto del cileno - scrive il Corriere dello Sport - resta in pole position il Flamengo e solo nel momento esatto in cui l’ex Bologna sarà venduto la Fiorentina potrà depositare in Lega il contratto del terzino. Che nel frattempo ne ha approfittato per tornare in Brasile dove sbrigherà alcune pratiche relative al visto di lavoro, con l’obiettivo di poter poi prendere la residenza in Italia: tra martedì e mercoledì l’ex Shakhtar farà ritorno in Europa e raggiungerà i nuovi compagni in Austria.