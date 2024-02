DODO, Il brasiliano in campo oggi, ma con la Primavera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Niente convocazione in prima squadra per Dodò: il terzino brasiliano rincorre ancora la prima chiamata post-infortunio (datato settembre 2023). Dopo la lesione del legamento crociato patita a Udine l'ex Shakhtar Donetsk è tornato in gruppo a tempo di record già a inizio gennaio ma ancora non è stato aggregato alla rosa di Italiano per una gara ufficiale.

Dodò, che sperava nella chiamata per il match di stasera contro la Lazio, si consolerà con un'altra convocazione, quella di mister Galloppa che lo ha aggregato alla Primavera per l'impegno di oggi contro il Bologna. Dopo il test in allenamento giocato negli scorsi giorni con il Foligno, Dodò torna in campo quindi per il primo incontro ufficiale post-infortunio nel match delle 14 al Viola Park valido per la ventitreesima giornata di Serie A Primavera.