DIRITTI TV, Dazn nettamente avvantaggiato su Sky

Oggi all'ora di pranzo riprendono le trattative per decidere il futuro della programmazione calcistica in tv per il prossimo triennio. L’offerta di Dazn - scrive La Gazzetta dello Sport - ormai leader anche in altre leghe europee, è nettamente la più vantaggiosa ed ha superato la concorrenza di Sky: 840 milioni per 7 partite in esclusiva e 3 in coabitazione che ne valgono almeno altri 70; un totale di 910, cifra di poco inferiore a quella incassata nel triennio precedente (973). La Fiorentina, insieme a Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Torino, Atalanta e Lazio, appoggia l'offerta di Dazn. Anche Preziosi, inizialmente sostenitore di Sky, sembra aver cambiato sponda.