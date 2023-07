DIFESA, Viva la pista Murillo ma è caos per il cartellino

Non solo il nome di Josip Sutalo per la difesa viola: come spiega questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, sullo sfondo resta intanto anche l’idea che porta a Murillo del Corinthians, mancino del 2002 (sarebbe lui nei piani viola il vero sostituto di Igor) sul quale tuttavia dopo un’iniziale proposta della Fiorentina pari a 10 milioni (rifiutata) non è ancora arrivato il rilancio: la distanza da colmare è di 5 milioni ma ci sono anche dei cavilli legati al cartellino del giocatore, il cui 20% appartiene all’agenzia che ne cura gli interessi.

Per il ruolo di portiere, infine, sempre viva la pista che porta a Kamil Grabara del Copenhagen, per il quale anche ieri ci sono stati nuovi contatti con il club danese.