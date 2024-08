DIFESA, Sagnan obiettivo principale. Sullo sfondo Ogbonna e Matip

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

I viola sono alla ricerca, in questi ultimi giorni di mercato, di un difensore da regalare a Raffaele Palladino visto che il reparto conta solo 4 centrali di ruolo (Quarta, Pongracic, Ranieri e Comuzzo) per 3 posti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in cima alla lista dei desideri dei viola c'è Modibo Sagnan, centrale mancino classe 1999 che la Fiorentina ha potuto vedere da vicino nell'amichevole contro il Montpellier. Il costo è ragionevole (circa 5/6 milioni) e nel caso Nicolas Valentini arrivasse solo a gennaio, il francese sarebbe l'ideale per la difesa a tre.

Gli altri nomi (Marcos Senesi e Josip Sutalo) sono idee difficilmente percorribili per il prezzo. Per questo motivo, non tramonta l'idea di prendere un difensore a parametro zero: rimangono sullo sfondo gli svincolati Angelo Ogbonna e Joel Matip.