DIFESA, Nessuno dei Primavera aggregato: Venuti...

Come spiega questa mattina La Nazione, alla luce delle assenze tra i convocati di Pezzella (infortunato) e Martinez Quarta (squalificato) è facile pensare che nella linea difensiva a tre di questa sera sarà Igor a subentrare al posto del capitano, in una linea completata da Milenkovic e Caceres, dirottato a destra. Quello che semmai fa specie - sottolinea il giornale - è che nessun baby della Primavera è stato convocato per far numero in difesa, nonostante l'assenza di due centrali di ruolo: l’unico difensore adattabile per fare all’occorrenza il centrale sarà infatti Venuti, che però per ruolo naturale è un terzino destro. Una scelta a suo modo strana.